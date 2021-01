Lokal forfatter: Ledere kan lære af stand-up

"Det er ikke useriøst at bruge humor i en virksomhedspræsentation eller et foredrag. Tværtimod. Det er useriøst at være kedelig. Du skal være sjov, du skal være inspirerende - eller også skal du være stille. Der er intet tidspunkt, hvor du har dit publikums opmærksomhed som lige i halen af et godt grin," lyder det fra Henrik Skovdal i en pressemeddelelse.