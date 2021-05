Løse hunde er et stigende problem: Rådyr er blevet jagtet ind i villakvarter

Se billedserie Hjorten blev angrebet lige ved Ellen Halskovs indkørsel. Privatfoto

'Hunden sprang lige i struben på rådyret,' fortæller Ellen Halskov fra Farum. Hos Naturstyrelsen oplever de, at især mange nye hundeejere ikke tænker over, at deres hund også er et rovdyr

Det var en ubehagelig hændelse, som sidste mandag udspillede sig tæt på Ellen Halskovs hjem. Hun bor ud til Farumgårdskov, hvor hun og hendes mand flere gange om måneden oplever, at rådyrene bliver jagtet af løse hunde. Men denne gang kom det meget tæt på.

"I formiddag gik det helt galt. En mellemstor, langhåret, schæferlignende hund med sort og brun pels fik jaget et rådyr op i vort villakvarter, og de endte på en lille lukket grusvej. Her gik hunden efter struben på rådyret og bed det ihjel. For at det ikke skal være løgn, så vi lidt senere samme hund jage endnu et rådyr," siger hun til Furesø Avis.

Hendes mand var vidne til situationen, som han forsøgte at afværge men uden held.

"Min mand så det og forsøgte at smide en sko efter hunden. Han så, at den sprang lige i struben på rådyret, så det døde," siger hun.

Kvarter er i oprør Parret tog efterfølgende kontakt til både politiet og kommunen, som begge var meget interesseret i at vide, hvem der ejer hunden. Men det har Ellen Halskov ingen anelse om, og hun er i tvivl om, hvorvidt den havde halsbånd på. Kommunen kom hurtigt ud og fjernede det døde dyr, fortæller hun.

Parret har i mellemtiden delt billederne med naboerne, og der er stor interesse i at få gjort noget ved problemet med de løse hunde i skoven. Ellen Halskov kan fra deres have ofte høre, at der bliver kaldt på hundene af ejerne.

"Hele kvarteret er i oprør, efter at vi har vist billederne. Der er et stort skilt, når man går ind i skoven, hvor der står, at man skal have hunde i snor, og vores naboer taler nu om at lave en fotostat med billeder af det døde rådyr," siger hun.

Ellen Halskov har derfor denne bøn til hundejerne:

"Kære løse hunde ejere: I kan ikke styre jeres hunde, når der er råvildt i nærheden. Jagtinstinktet er for stort. Så sæt nu den snor i hunden," siger hun.

Nye hundeejere Et opkald til Naturstyrelsen Hovedstaden viser, at det ikke kun er i Farum, at problemet eksisterer. Hos Naturstyrelsen oplever de et stort og stigende problem med hunde, der jagter andre dyr i naturen, og derfor lancerer styrelsen nu en ny kampagne, der skal gøre hundeejerne opmærksomme på, at de skal holdes i snor. Naturvejleder Stephan Springborg fortæller, at episoderne særligt er taget til under coronanedlukningen.

"Det er helt klart en corona-ting. Vi mærker rigtig meget i år, at mange har et stort behov for at lufte hunden. Og der er kommet mange nye hundejere, der er uvante med at have hund. De tænker, at hunden sagtens kan løbe frit rundt, men så vågner rovdyret i det. Det gælder alle hunde, også de små hunde," siger han.

Også andre dyr i fare Stephan Springborg fortæller, at det særligt er kritisk netop nu, hvor mange dyr yngler, og det er ikke kun rådyr, som hundene går efter.

"Det handler også om sjældne fugle, der yngler ved jorden, som skovsnepper og agerhøns, der er meget sårbare. Hunde skal være i snor, på nær i hundeskove, ellers overtræder man loven, og hvis vi ser det, bliver det meldt til politiet. Selv i en hundeskov, skal hunden være under fuld kontrol, og man skal kunne kalde den til sig," siger han.

Nu er planen, at Naturstyrelsen vil sætte gang i en oplysningskampagne med blandt andet plakater men også med øget opsyn. Det gælder både på Flyvestation Værløse, ved Hareskoven og ved skovene i Farum.

"Vi vil tage rundt med kun det formål, de steder og de tidspunkter hvor vi ved, at folk færdes," siger han.

Fra sød hund til rovdyr Stephan Springborg oplever, at især nye hundeejere kan blive helt forskrækket over, at deres hund pludselig jager et dyr. Og det bliver særligt slemt, hvis en hund ikke er vant til at jage.

"Jeg har oplevet en grædende hundeejer, der ikke kunne genkende sin hund, da hun oplevede den på en helt anden måde. Den søde hund bliver til et rovdyr. Det er ikke rart, og mange af hundene er ikke vant til at jage, så de ved ikke, hvordan de skal slå hurtigt ihjel. Det kan derfor blive en frygtelig langsommelig død," siger han.

Noget helt andet er, at andre borgere, der går tur i naturen, også kan være utrygge ved løse hunde.

"En ting er vilde dyr, men der er også mange mennesker, der er utrygge ved løse hunde. Og børn, der er på højde med hunden, de kan blive frygteligt bange," siger han.