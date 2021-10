Modelfoto: Adobe Stock Foto: Jason Fraser/Jason - stock.adobe.com

Løs hund bed rådyr i struben: Det er noget svineri

Under en løbetur opdagede Jarl Andersen, at en hund var i fuld gang med at angribe et ungt rådyr

Furesø - 23. oktober 2021 kl. 14:04 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er sket før, og nu er det sket igen. Furesø Avis har fået en henvendelse fra en borger, der har været vidne til en hund, der har angrebet et rådyr. Det fortæller Jarl Andersen, der bor i Værløse, og som på sin løbetur på Baunesletten syd for Farum Sø, pludselig hørte en pibende lyd.

"Da jeg kommer ned af Baunelsletten ligger der et ungt rådyr og piber med hunden over sig. Hunden har fat i struben på den, og da jeg råber efter hunden, rejser den sig og løber sin vej," fortæller han, og beskriver det som en lille, hvid myndelignende hund, der havde et dækken på.

Der er ingen ejer i sigte, og rådyret bliver ifølge Jarl Andersen liggende på jorden et par minutter og gisper, mens der er blod på det ene ben og på struben.

"Der går et par minutter, så rejser rådyret sig op og vakler, inden den humper langsomt ind i tykningen. Den har det ikke godt," siger han.

Noget svineri

Da Jarl Andersen kommer hjem ringer han til politiet, der henviser ham til de særlige schweisshundeførere, der kan opspore det unge kid og aflive det.

Jarl Andersen vil med sin historie gerne opfordre hundeejere til at have deres hund i snor, eller til hele tiden at være opmærksomme på, hvor den er, hvis det er et sted, hvor hunde ikke behøver at være i snor.

"Jeg synes, det er noget svineri, at hundene løber rundt og bider dyrene. Og selvfølgelig skal hundeejerne have styr deres hunde," siger han.

Tilbage i foråret oplevede en anden borger, Ellen Halskov, at en hund var lykkedes med at dræbe et rådyr, der var jagtet ind i et villakvarter i Farum. Det var ifølge Ellen Halskov en schæferlignende hund, som bed dyret ihjel.

Skal være under kontrol

Dengang kunne naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen fortælle, at der er et stigende problem med løse hunde i naturen, der jager rådyrene.

"Det handler også om sjældne fugle, der yngler ved jorden, som skovsnepper og agerhøns, der er meget sårbare. Hunde skal være i snor, på nær i hundeskove, ellers overtræder man loven, og hvis vi ser det, bliver det meldt til politiet. Selv i en hundeskov, skal hunden være under fuld kontrol, og man skal kunne kalde den til sig," sagde han.

Naturstyrelsen satte derfor gang i en oplysningskampagne, blandt andet i Furesø, der skulle få flere hundeejere til at holde deres hund i snor. Det er dog stadig et problem, og det kan blive en smertefuld død for rådyret.

"Jeg har oplevet en grædende hundeejer, der ikke kunne genkende sin hund, da hun oplevede den på en helt anden måde. Den søde hund bliver til et rovdyr. Det er ikke rart, og mange af hundene er ikke vant til at jage, så de ved ikke, hvordan de skal slå hurtigt ihjel. Det kan derfor blive en frygtelig langsommelig død," sagde Stephan Springborg.