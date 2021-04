Se billedserie Venstres politiske ordfører Sophie Løhde og næstformand for Det Radikale Venstre, Martin Lidegaard vil sikre konkrete midler til støjdæmpning af Hillerødmotorvejen i forbindelse med forhandlingerne om et nyt infrastrukturforlig. De lokale partiafdelinger tog imod ved epicenteret for støjen, Fiskebækbroen. Fra venstre er det Lars Carpens (V), Gustav Juul (V), Tine Hessner (RV), Anders Medum Groth (RV) og Neel Linhöft (RV): Foto: Allan Nørregaard. Foto: ALLAN NORREGAARD

Løhde og Lidegaard i fælles front for konkrete midler til støjbekæmpelse

Furesø - 28. april 2021 kl. 16:38 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

S-regeringens oplæg til infrastrukturforhandlinger har efterladt de støjplagede borgere i Furesø i et vadested med løfter om forundersøgelser, men ingen konkrete midler til støjdæmpning af Hillerødmotorvejen gennem Furesø, selvom udvidelserne vil give 30.000 ekstra biler gennem kommunen hver eneste dag.

Forhandlingerne er i fuld gang, og nu går Venstre og Det Radikale Venstre ud i fælles front for at skaffe konkrete midler til støjbekæmpelse i Hillerødmotorvejen.

- Vi vil ikke have fugle på taget, men fugle i hånden. Der skal prioriteres, dedikeres, øremærkes midler til støjbekæmpelse i Furesø. Det er ikke nok med puljer, forundersøgelser og dårlige undskyldninger for, at borgerne i Furesø skal vente. Det er nu, siger Venstres politiske ordfører Sophie Løhde til Frederiksborg Amts Avis.

Det Radikale Venstres næstformand Martin Lidegaard er med på vognen.

- Vi kan ikke være bekendt, at der bor hundredevis af borgere herude, der bliver generet af støj hver dag. Og når vi nu oven i købet færdiggør Hillerødmotorvejen, så må det være en betingelse, at den her gang kommer vi borgerne til undsætning, I det øjeblik man beslutter at gøre Hillerødmotorvejen færdig, så skal man i samme åndedrag beslutte, at der skal gøres noget ved Fiskebæbekbroen. Det er der, at problemet trænger sig på, siger Martin Lidegaard.

Sophie Løhde og Martin Lidegaard mødtes onsdag formiddag under Fiskebækbroen med repræsentanter for de to partier i Furesø. Det skete for at markere, at partierne står sammen i infrastrukturforhandlingerne.

- Budskabet bliver så meget stærkere, når det kommer fra partier henover den politiske midte. Nu kommer der pres fra to fronter, siger Sophie Løhde og suppleres af Martin Lidegaard.

- Når Venstre og Det Radikale Venstre står sammen, er det en stærk alliance henover midten, lyder det fra Martin Lidegaard, som på det nærmeste udsteder en garanti til Furesøborgerme.

- Lad mig sige det lige ud. Den her gang vil det her problem blive løst. Det er helt utroligt, at det ikke er sket før. Der er støjskærme den ene vej og den anden vej. Vi har et blindspot her. Det ved alle, det skal der gøres noget ved, siger Martin Lidegaard.

S-regeringens udspil indeholder en udvidelse af Hillerødmotorvejen fra Ring 3 til Ring 4 samt den længe ventede forlængelse til Hillerød. I den forbindelse er der konkrete midler til støjbekæmpelse ved Gladsaxe, Allerød og Hillerød.

Furesø må nøjes med forundersøgelser af muligheden for støjdæmpning af Fiskebækbroen samt det overraskende ønske om at udvide motorvejen til seks spor fra Bagsværd til Farum C.

Det har givet bange anelser og et specifikt ønske om, at der afsættes konkrete midler til støjbekæmpelse i Furesø, så man undgår en situation, hvor Furesø skal kæmpe med alle andre kommuner i landet om midler til støjbekæmpelse i en fælles pulje.

Sophie Løhde vil forhindre, at Furesø skal kæmpe videre om midler til støjbekæmpelse. Der skal dedikeres midler.

- Det er ikke nok med en pulje til Danmark. Det afgørende er, at pengene bliver prioriteret til støjbekæmpelse langs Hillerødmotorvejen, hvor Furesø er et af de grelle steder, forklarer Sophie Løhde.