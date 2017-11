Løbeklub satser på powerwalk

For den 7. januar har Furesø Løbeklub premiere på et nyt tilbud. Klubben har længe ønsket et powerwalkhold, men har manglet en træner. Det problem er løst, idet den lokal kendte Marianne Bolvig har meldt sig under fanerne. Hun er uddannet løbetræner og passer perfekt i profilen til holdet.

- Vi har længe ønsket et powerwalkhold, for vi kan se, at der er basis for det. En det begyndere vil have gavn af, at komme i form stille og roligt inden de begynder på vores løbehold, fortæller Tine Baade Ringgaard, formand for Furesø Løbeklub.