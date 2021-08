Farum Hovedgade. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Livlig debat om Farum Hovedgade

Farlig trafik fra cykelryttere og biler var det mest kommenterede Facebook-opslag i sidste uge

Furesø - 05. august 2021 kl. 11:15 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Læser Bente Hjort fra Farum satte i sidste uge gang i en livlig debat med sit indlæg 'Så er det slut med at cykle igennem Farum Hovedgade'. Læserbrevet handlede om, at hun især er træt af at blive overhalet i fuld fart af mindre grupper cykelryttere uden nogen form for advarsel.

På Facebook fik opslaget 32 kommentarer deriblandt fra Ann Isabel Obarzanek, der skriver:

"Det er desværre ikke kun over denne sommer - sådan har det været siden kommunen fik penge af EU for at anlægge cykelstier - det er også blevet livsfarligt at gå ned ad hovedgaden, hvor der flere steder kun er 50 cm til fodgænger, børn, hunde og barnevogne."

Drøner i høj fart Der er dog også et problem med biler, der kører for hurtigt ned af hovedgaden, mener borger Berit Ring:

"Her må jeg som beboer i hovedgaden komme med et lille pip. At komme ud på hovedgaden fra sin private parkering er en udfordring. Dette skyldes ikke alene cyklister, men i høj grad også bilister, der kører med for høj hastighed. Næste udfordring er desværre cyklister mest dem, som man kan betegne som "cykelryttere", der kommer drønende som i drønende fart, ofte 5-10 stykker i flok, uden at tænke på, at der kan komme forhindringer i så relativt smal og snoget en Hovedgade." skriver hun blandt andet.

En udenbys cykelrytter fra Amager dristede sig også til at give sit besyv med. Johan Reis mener, at hovedgaden bliver brugt af cykelrytterne i mangel på bedre alternativer.

"Vi var faktisk helst fri for at køre ad hovedgaden, som er besværlig og en anelse farlig med de mange små sving, papirstynd cykelsti, tit for mange trafikanter til for lidt plads og vejarbejde, der ser ud til at være permanent. Men der findes ikke rigtigt nogen alternativer, der virker," skriver han blandt andet.