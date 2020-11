Kim Mortensen (th.) fra Lions Furesø arbejder sammen med købmand Søren Engberg, Meny Værløse om indsamling til julekurve.

Lions samler ind til julekurve

Furesø - 20. november 2020 kl. 06:50

Fra fredag den 27. november har du muligheden for at gøre julen lidt bedre for nogle af kommunens borgere, der har brug for støtte. En indsamling sidste år, hvor Lions Furesøs samlede ind i MENY Værløse, blev så stor en succes, at den er værd at gentage.

En steg, tilbehør, mandelgave eller julegodter - valget er dit, hvis du vælger at støtte Lions Furesøs indsamling til værdigt trængende borgere i Furesø. Fra fredag den 27. november kan du støtte en familie ved at tage et kort fra en tavle, som er sat op ved indgangen i MENY Værløse. På kortet er angivet, hvad du donerer, og hvor stort beløbet er fx "Mandelgave til 50 kr.". Kortet tager du med til kassen, hvor det bliver registreret sammen med dine andre varer.

Præsterne deler ud

Lions Furesø er initiativtager til projektet, men uden samarbejdspartnere gik det ikke. I MENY Værløse er det Søren Engberg, der bakker op med fremstilling af tavlen og håndtering/registrering af de indsamlede kort.

Den 12. december stopper indsamlingen, så MENY Værløse kan nå at pakke julekurvene. Præsterne er et meget vigtigt led i fordelingen af hjælpen og sørger for, at kurvene lander hos de modtagere, der har størst behov, forklarer Kim Mortensen fra Lions Furesø.