Lillestjernens miljøambassadører har lavet uddannelse i grøn omstilling

En affaldssorteringsstafet er en del af elevernes uddannelse.

Furesø - 03. december 2020 kl. 13:32 Kontakt redaktionen

Ude på Syvstjerneskolen indskoling Lillestjernen har tre engagerede medarbejdere gjort en forskel for den grønne omstilling.

Trine Rosholm Jørgensen, Annelise Jørgensen og Pia Maria Skovbjerg Larsen er miljøambassadører på Lillestjernen. Igennem flere år har de udviklet en grunduddannelse i grøn omstilling til alle elever med fokus på økologi, grøn mobilitet, affaldssortering og klimarigtig adfærd.

Eleverne lærer om økologien ved at dyrke deres egne haver, der står lige udenfor klasserne og hvor eleverne sår, luger og høster deres afgrøder. Der giver eleverne en masse praktisk forståelse for samspillet mellem dyr, planter, næringsstoffer og jordens kredsløb så økologien bliver praktisk forståelig for eleverne.

Affaldssortering skal også ind under huden på eleverne. Derfor deltog alle eleverne i en affaldsstafet, hvor de skulle vise, at de kunne sortere affaldet rigtigt. Anette og Emilie fra Vestforbrænding stod klar med svar på alle elevernes spørgsmål, inden det gik løs med stafetten.

Det lykkedes Osvald og August fra 0.Z at sortere deres affald rigtigt,

- Det er svært at holde en dåse med en snapper men det var også rigtig sjovt og jeg sorterede affaldet rigtigt, lyder det fra Osvald, mens August fandt inspiration fra billeder på affaldsspanden.

- Jeg sorterede plasten, og det var nemt, for der var et billede på affaldsspanden med plastik, Det er ligesom det, vi har der hjemme, så det var nemt at finde den rigtige spand.

Eleverne skal også lære om energispild.

Det sker med enundervisningsforløbet Falken Falko, der lærer børnene at finde energislugere og slukke for alle de ting, der ikke bruges af nogen. Og så er der transport. Her fik eleverne undervisning af Arne Nørremark fra Nordsjællands Politi. De fik en grundig indføring i, hvordan man tjekker bremser, reflekser og lys. Altsammen med fokus på at børnene skal kunne færdes sikkert til og fra skole på cykel. Det betød selvfølgelig også en grundig introduktion til at bruge cykelhjelm.