Lilleskole starter op med 40 børn i Farum Park

Furesø - 15. juni 2019 kl. 10:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 14. august bliver første skoledag i Farum Lilleskole, men allerede dagen før er der åbningfest i lokalerne på Farum Park.

- Vi er i proces med indskrivning af 40 børn og starter op med 0. til 5. klasse, fortæller Karina Larsen, som i sin tid fik idéen til Farum Lilleskole sammen med Trine Schow.

Til august tiltræder Karina Larsen som skoleleder for Farum Lilleskole, og en ny bestyrelse skal vælges. Men arbejdet er allerede i fuld gang.

- Jeg kommer selv til at undervise en del, men for hvert 13 barn vil der blive ansat en på fuld tid. Vi har samtaler med kandidater i næste uge, siger Karina Larsen.

Skolen arbejder ud fra en tese om maksimalt 18 elever i hver klasse. Det er der en særdeles god grund til. I en ikke alt for fjern fortid arbejdede Karina Larsen som lærer på en folkeskole, men sagde op i kølvandet på skolereformen.

- Skolerne er blevet så store, at nogle børn har svært ved at finde sin plads. Tiden til det enkelte barn er svær at stå inde for som lærer. Jeg følte et behov for at lave et tilbud med nærhed i relationerne mellem børn og voksne, forklarer Karina Larsen og fortsætter:

- Selvfølgelig skal en skole være fagligt stærk, men når børnene ikke trives, kan man hoppe lige så meget på tunge, uden at det kommer til at fungere. Trivsel er en forudsætning for læring.

Struktur og natur i dagligdagen

Hverdagen i Farum Lilleskole bliver med en fast struktur for hver skoledag. Efter morgensamling går eleverne ud i klasser eller hold til kernefagstimer. Hen på formiddagen bliver tematimer og for de store vil der sidst i skoledagen være praktisk/musiske fag, inden det bliver tid til SFO. Hver uger vil alle årgange have en fast naturskoledag.

Udgangspunktet bliver lokaler i Farum Park. Det er loungeområder i hotelbygningen, som FC Nordsjælland alligevel ønsker ombygget for at huse skoleaktiviteter for deres unge spillere. Kontrakten er ikke tidsbestemt.

- Farum Park er et godt sted at starte op. Det er tæt på Store Bjerg ved Farum Sø. Børnene skal hurtigt gøres cykelklar, så de kan komme afsted på deres ugentlige ugedag, fortæller Karina Larsen.

FC Nordsjælland vil gøre en forskel

Byrådsmedlem Lars Carpens (V) formidlede kontakten mellem Farum Lilleskole og FC Nordsjælland. FCNs direktør Søren Kristensen forelskede sig i projektet.

- Jeg mødte nogle engagerede mennesker og forelskede mig i projektet. De har den helt rigtige indstilling til løring på tværs af årgange. Her kunne vi gøre en forskel ved at lade dem flytte ind og ovenikøbet få liv på gangene. Vi lærer noget af dem, og de vil lære noget af os, siger Søren Kristensen.

Farum Lilleskole leder dog fortsat efter den perfekte grund i Farum Nord.

- Det er fortsat planen, at vi skal flytte til Farum Nord. Vi har kig på tre grunde nord for Slangerupvej. Der er meget natur i området, og rigtig mange børnefamilier er flyttet til området, hvor det er oplagt med en skole, siger Karina Larsen.

De 40 børn, som starter op i Farum Lilleskole, kommer fra Farum, Værløse, Lynge, Slagslunde og Ganløse.

- Der er stadig åbent for tilmelding på alle klassetrin, men det er bedst for børnene, at få afklaring inden sommerferien, slutter Karina Larsen.