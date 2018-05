160 centimeter lange Susie Heede-Andersen er en naturlig autoritet og får næppe brug for at holde spillerne i ørerne. Men ikke desto mindre stillede hun gerne op til spas og ballade sammen med Emil Freese Villen (tv.) på 208 centimeter og David Nørby Knudsen (th.) på 2101 centimeter. Foto: Kim Rasmussen.

Ligaklub skriver dansk idrætshistorie

Furesø - 18. maj 2018 kl. 05:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu bliver en af ligestillingens sidste lukkede døre sparket i stumper og stykker af Værløse Basketballklub. Det sker med ansættelsen af Susie Heede-Andersen som cheftræner for klubbens herrehold i basketligaen. Hun bliver dermed den første kvindelige cheftræner for et mandligt ligahold i Danmark uanset sportsgren.

- Vi har valgt den bedste til jobbet. Susie har de rette kvalifikationer, og så skal det ikke være en forhindring at være en kvinde, siger Kim Mikkelsen, formand for Værløse Basketballklub til Frederiksborg Amts Avis.

52-årige Susie Heede-Andersen har et omfattende CV som spiller og træner på liganiveau. De seneste fem år har hun fungeret som ungdomstræner i Værløse Basketballklub og for ungdomslandshold. Men da næste sæson skulle planlægges, blev hun noget overrasket over sportschef Thomas Silfens melding.

- Jeg var ærlig talt ved at tabe underkæben, da klubbens sportschef gav mig muligheden for at træne herreholdet. For den mulighed eksisterede slet ikke i mit hoved. Jeg skulle lige synke den og vende den en gang med mine nærmeste, men jeg sagde mange tak og roste ham for at være helt utroligt modig, siger Susie Heede-Andersen til Frederiksborg Amts Avis.

Den nye cheftræner vil ikke vil gøre et stort nummer ud af at være den første kvinde, der skal herse rundt med et mandligt ligahold.

- Jeg har ikke tænkt mig at bruge krudt på den problematik. For mig handler det om holdet. En mandlig træner for et kvindeligt ligahold har aldrig været et kontroversielt tema, derfor burde det omvendte heller ikke være kontroversielt. Men på en eller anden måde er det ikke naturligt, derfor er det kontroversielt, siger Susie Heede-Andersen til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har været træner, siden jeg var 16 år. Jeg har haft mange herre- og drengehold. Det er bestemt ikke min opfattelse, at det køn har vanskeligere ved at høre efter, siger Susie Heede-Andersen til Frederiksborg Amts Avis.

