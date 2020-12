Lidt færre fik julehjælp i Farum Sogn

Dette år var der 45 poser med mad og et beløb til gaver, og det er lidt færre, end der plejer at være, fortæller sognepræst Dorothea Glöckner.

Man kan søge via sognets hjemmeside, men der plejer også at hænge plakater rundt omkring på eksempelvis biblioteket, og under nedlukningen har færre været klar over muligheden, lyder vurderingen.