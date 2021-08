Liberal Alliance stiller med otte kandidater

- Liberal Alliance stiller igen med en flot liste af personer, som har tilknytning til det private erhvervsliv. For os er det helt afgørende at sætte borgeren i centrum og fastholde, at det er borgeren, der selv skal afgøre, hvorledes livet skal leves. Det er ikke kommunen, som skal bestemme over dig. Kommunen er kun til for borgerne og ikke omvendt. Desværre er tendensen til det modsatte blevet tydeligere og tydeligere over de seneste ti år. Derfor er der behov for en ny retning i Furesø, lyder det fra vælgerforeningens formand Arne Rask.