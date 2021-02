Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Liberal Alliance kritiserer 2030-mål: Det er en gratis omgang

Søren Bronér (LA) rejste til sidste uges byrådsmøde højlydt kritik af succeskriterierne for 2030-målene. Kritikken blev ikke delt af de øvrige politikere. 'Det er let at være Rasmus modsat,' mente Lars Carstensen (K)

05. februar 2021

I marts sidste år vedtog byrådet otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030. I september kom succeskriterierne for målene i høring, og det har kastet over 500 svar af sig fra borgerne. Til det seneste byrådsmøde i sidste uge var det derfor blevet tid til at vedtage succeskriterierne, og dem stemte alle partier undtagen Liberal Alliance for. Søren Bronér (LA) rejste en tydelig kritisk af succeskriterierne, som han sammenlignede med 'kejserens nye klæder'.

"Det er rigtig fint, at over 500 mennesker har involveret sig og sendt høringssvar. Men det er en rimelig gratis omgang at lave sådan et papir, for der er ingen, der bliver ansvarlige for det. Vi sætter netop ikke en retning, fordi det kan så meget," sagde han. Et af succeskriterierne er for eksempel, at andelen af borgere med svær overvægt er halveret i 2030 og dermed bragt ned til seks procent. Andre succeskriterier er, at ældreplejen hører til landets bedste, eller at mindst 50 procent af de kommunale arealer, der i dag er udlagt til landbrug, bliver omlagt til natur.

Lukke pizzarier Særligt det sidste kriterie er et af Enhedslistens mærkesager, og Øjvind Vilsholm (EL) fortalte, at han selv havde været skeptisk over for, om kriterierne var konkrete nok.

"Jeg har undervejs været meget skeptisk over hele processen, for når vi går efter den brede enighed, er der en stor risiko for, at meget af det, vi skriver ned, bliver for ukonkret. Men nogle steder er vi nået frem til meget konkrete mål," sagde han.

Søren Bronér stillede indledningsvis en række spørgsmål til udvalgsformændene om de forskellige kriterier, og han var især kritisk over for, hvordan kommunen vil sikre færre overvægtige, eller at færre drikker for meget alkohol.

"Kan vi kortlægge hvilke personer, der har livsstilsproblemer, og skal vi lukke pizzarier og stoppe køb af alkohol i butikker, hvis vi ikke kan når vores mål," spurgte han udvalgsformand Hasan Yilmaz (S) i en sarkastisk tone, som dertil svarede:

"Det havde ellers været en fed overskrift i samtlige medier, men nej, det er jeg ikke interesseret i. Men det kan i stedet være, at pizzarierne kan købe økologiske varer fra vores gårdbutikker, så borgerne kan få en sundere kebab. Jeg kan også anbefale nogle gode økologiske øl," sagde han spøgefuldt.

De øvrige udvalgsformænd delte heller ikke holdningen om, at kriterierne er for ukonkrete.

"Jeg tænker, at man, ligesom i andre forhold i livet, kan vælge om man vil være Rasmus modsat, eller om man vil bidrage. Nu har vi en ramme at arbejde ud fra," sagde Lars Carstensen (K) blandt andet.

Ikke 'Big Brother' Tine Hessner (R) erkendte, at der stadig er plads til forbedringer, og gav hele processen et'7-tal',

"Det er to-tre år siden, at vi begyndte at kigge lidt længere frem. Jeg synes, at vi har fået et godt syvtal for den gode præstation med en del mangler. Jeg er ret fortrøsnginsfuld," sagde hun, og tilføjede senere, at hun ikke delte Søren Bronérs sortsyn.

Søren Bronér mente i stedet, at byrådet med de otte mål og tilhørende kriterier var i gang med at skabe et 'administrativt monster', som ikke skaber nok resultater for borgerne. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) endte med at runde diskussionen af.

"Jeg har respekt for din holdning, jeg er bare ikke enig, og det er er flertal i byrådet, fornemmer jeg, heller ikke. Når vi sætter et mål om, at flere skal leve sundt, handler det ikke om at vi skal være 'Big Brother'. Vi har kunne se, at flere i Furesø har udfordringer med et højt alkoholforbrug, og flere unge begynder at ryge. Det er en tendens, vi gerne vil gøre noget ved, for den enkeltes livskvalitet og for de kommunale budgetter," sagde han.

Der skal nu arbejdes videre med succeskriterierne for målene i de forskellige fagudvalg.

