Leons arbejdsliv sluttede for fem år siden: Nu fylder han 90

Leon Andersson er født i København. Han startede med at uddanne sig som værktøjsmager, men hurtigt derefter færdiggjorde han en uddannelse som teknikumingeniør i stærkstrøm. I 1957 begyndte Leon Andersson at arbejde hos Carl Th. Malling, hvor hans erhvervskarriere for alvor tog fart. Leons evner til at skabe kontakter førte til, at han endte som eksport- og salgschef, med et stort internationalt netværk i Vest- og Østeuropa, skriver familien i en fødselsdagsomtale.