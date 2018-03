Lene afløser Neslihan

- Som integrationsråd skal vi blandt andet skabe en diskussion om, hvordan vi stiller børn med to sprog bedre, når de begynder i skolen. Selv om det er et langt træk, er der brug for, at vi udjævner den forskel, der i dag er på de unges afgangskarakter, hvor ikke-etnisk danskere eller unge med en baggrund fra et ikke-vestligt land får en afgangseksamen, der ligger to karakter lavere end etnisk danske elever, siger Lene Munch-Petersen.

- Vi har haft i alt 24 privatpersoner og foreninger, der har ønsket en plads i integrationsrådet. Det er jeg stolt over, for det tager jeg som et udtryk for, at borgerne i Furesø vil involvere sig og tage et medansvar for, at integrationen lykkes lokalt. Det er et rigtig godt afsæt for rådets arbejde, at så mange ønsker at gøre en indsats for at styrke mangfoldigheden i Furesø Kommune, siger Raziye Altintas.