Advokat Jørgen Olsen og kunsteren Lena Untidt gør klar til afsløringen af Gedevasevangs Ugle. Der er forøvrigt udskrevet en navnekonkurrence. For sådan en ugle skal have et passende navn. Foto: Mikkel Kjølby

Lena Untidts ugle våger over Gedevasevang

Furesø - 19. juni 2021 kl. 18:37 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Onsdag eftermiddag var turen kommet til den officielle indvielse af Lena Untidt og Zanne Jahns fuglekunstværk i ES-haven på Aktivitetscenter Gedevasevang.

Det skete med taler af Zanne Jahn og formanden for Esther Marie Sørensens Fond, advokat Jørgen Olsen samt skønsang af Gedevasevangs kor.

Men der var også en ekstra overraskelse. For i hjørnet af Gedevasevangs store fællesrum var et hvidt forklæde sat op, for at skjule den ekstra gave til brugerne af aktivitetscenteret.

Lena Untidt havde kreeret en imponerende ugle, som i fremtiden vil våge over begivenhederne på Gedevasevang. Men det hele startede egentlig med en ide om at købe en af Lena Untidts smukke hesteskulpturer.

- Esther Marie Sørensens Fond ville give en hesteskulptur til Gedevasevang, men vi var ude at kigge hos Lena og da vi så uglen, blev det hurtigt belsuttet at donere den til Gedevasevang, fortæller Zanne Jahn.

Lena Untidt er kendt vidt og bredt for sine hesteskulpturer, men i dette tilfælde var det en gåtur i skoven, som inspirerede hende. Hun fandt en gren og straks besluttede hun sig for, at der skulle sidde en ugle på den. Værket er bygget op af jern og er udstyret med glasøjne.

- Dyreriget har altid appelleret til min fantasi, når jeg skaber min kunst. Alt fra fugle til fisk, men især heste har været mit foretrukne motiv. Da der skulle vælges en skulptur til caféen på Gedevasevang, var det ikke lige heste som beboerne havde mest tilknytning til. Derfor faldt det godt i tråd med fugletrækket i haven at vælge en helt anden type fugl til caféen, fortæller Lena Untidt, som føler sig draget af uglens mystik.

- Uglen har altid haft ry for at være en klog fugl og den ser da også eftertænksom ud, når man betragter dens borende blik. Det i sig selv, at man næsten aldrig får den at se, men kun hører den klagende skrig i natten, giver den en ekstra dimension af mystik. Man bliver draget af en Ugle. Man må simpelthen tættere på og betragte den nærmere.

- Jeg fandt en gammel trærod i skoven, som jeg brugte som grenen hvor uglen skulle sidde på. Derefter skabte jeg en fod i Cor-tenstål, som skulle illudere roden på træet. Jeg valgte at lave Uglen meget naturalistisk, for at understrege det insisterende og naturtro blik. Nu kan man endelig komme tæt på en Ugle, og endda røre ved den, forklarer Lena Untidt.

Zanne Jahn er imponeret - ganske enkelt.

- Uglen er så naturtro, så folk tror, at den er udstoppet. Den ser fuldstænidg blød ud, men når man mærker på den, er den stenhård. Den har nogle fantastiske øjne, som følger en, når man går forbi den. Den er både venlig men også meget dyb, forklarer Zanne Jahn.

