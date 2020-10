Legestuen på Stien åbner igen

Når legestuen åbner dørene, indbydes alle familier til at vælge deres egen måtte med rytmik-rekvisitter og legetøj som de kan beholde hele tiden, mens de er i Legestuen. Vi kommer til at lave rytmik og danse som vi plejer - og lege "Bjørnen sover", synge vindsang og trommesang og en masse andet - det bliver bare med afstand.

Som noget nyt vil der også være et lille dukkespil - og her kan børnenes egne dukker og bamser også spille med. Så husk at tage jeres egen dukke/bamse med (og måske et lille dukketæppe og en spiseske hvis nu den blev træt eller sulten...!).