Lave renter giver færre penge til fond for handicappede

Furesø - 29. april 2021 kl. 11:37 Af Per Skovkjær Sand

Generalkonsul Hugo Evers legat uddeler penge til fysisk og psykisk handicappede i hele Danmark, men i løbet af de seneste år er der blevet færre midler at dele ud af, fordi renten er lav.

Det fortæller Christian Dahl fra Farum, der er sekretær for legatet.

Legatet uddeler ca. 75.000 kroner om året, og det er væsentligt mindre end tidligere.

- For 10-15 år siden har vi nok uddelt nærmest det dobbelte eller tredobbelte, siger Christian Dahl.

Årsagen er, at investeringerne giver mindre afkast end tidligere, forklarer han.

- Det vi oplever er, at i det rentemarked vi er i, og har været i gennem mange år efterhånden, er det gået den forkerte vej for os legater, som er afhængige af renter og afkast. Det gør, at der er færre penge at dele ud af og det går desværre ud over vores ansøgere. Enten skal vi dele færre penge ud til samme antal ansøgere eller dele lidt højere beløb ud til færre personer. Det er det problem vi har, når vi ikke kan få det samme afkast, som vi kunne for 10 år siden, siger Christian Dahl.

Han fortæller, at det årlige antal af ansøgere er stabilt og legatet har forsøgt at fastholde uddelinger til samme antal ansøgere, for at tilgodese flest mulige, men i stedet med mindre beløb til hver.

Stærkt brug for pengene

Legaterne uddeles til fysisk og psykisk handicappede, som er en bred målgruppe, men fælles for dem alle er, at deres handicaps har afstedkommet en meget trængt økonomi. De har ofte høje udgifter til medicin og behandlinger, hvilket er svært at få til at hænge sammen med indtægten.

Der er ingen tvivl om, at ansøgerne har stærkt brug for pengene og et legat kan være en god hjælp i en trængt hverdag, siger Christian Dahl.

Legatet har valgt en løsning, hvor banken investerer midlerne ud fra en fastlagt investeringsstrategi, som skal sikre et stabil afkast og bevare legatets fundament til at kunne uddele legater mange år frem.

- Vi skal kunne uddele penge år efter år, så derfor vi er nødt til at være meget forsigtige i vores investeringsstrategi, siger Christian Dahl.

Han mener, at de mindre fonde og legater kan blive presset af de lave renter, fordi der også skal afholdes udgifter til administration af det årlige afkast.

- For de helt små fonde og legater, kan jeg godt forestille mig, at afkastet næsten kan blive spist op efterfølgende af de faste omkostninger. Der er bl.a. udgifter til forvaltning af investeringerne og udarbejdelse og revision af regnskab. Så det kan betyde, at der i sidste ende kun er meget få penge tilbage til uddeling, siger Christian Dahl.

Mindre beløb er vigtige

For Generalkonsul Hugo Evers legat står det dog ikke så slemt til.

- Vi har valgt at fastholde, at vi uddeler til flest mulige ansøgere, da det er vores erfaring at selv mindre beløb kan have stor betydning for ansøgerne. Det er vores strategi, siger Christian Dahl.

Tidligere foregik ansøgningsprocessen med post, hvor man sendte dokumenter frem og tilbage og afholdte en del udgifter til kontorhold og porto. Men nu har legatet fået en digital løsning, som letter administrationen generelt og hvor ansøgerne sparer porto og kuverter mv. da de i stedet finder legatet på www.legatbogen.dk og kan søge digitalt via NemID hjemmefra.

- Vi sparer nogle penge ved at bruge digital administration, så i fremtiden kan det godt være en del af løsningen, siger Christian Dahl.