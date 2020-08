Farums tidligere borgmester Lars Carpens (V) foreslår en expressbus fra Hillerød til København. Stoppestedet i Farum kan etableres ved Paltholmvej ind mod den tidligere Bybækskolen. Expressbussen skal aflaste den stigende trafik på Hillerød-motorvejen, som efter alt at dømme forlænges til Hillerød i den nærmeste fremtid. Foto: Mikkel Kjølby

Lars Carpens: Ekspresbus fra Hillerød til København

Furesø - 29. august 2020 kl. 12:02 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som noget af det første i S-regeringens tid valgte trafikminister Benny Engelbrecht (S), at aflyse V-LA-K regeringens smalle trafikforlig, som havde fokus på mere motorvej.

Et nyt trafikforlig har ladet vente på sig, men må være på trapperne. I den forbindelse vil Hillerød-motorvejens forlængelse efter alt at dømme blive et centralt punkt. Det vil medføre endnu mere trafik gennem Furesø Kommune, hvor ikke mindst Fiskebækbroen kaster kaskader af støj ud over Furesøs borgere.

Furesø Kommunes sociademokratiske borgmester Ole Bondo Christensen (S) har forsøgt sig med et forslag om at føre S-toget videre fra Farum langs motorvejen til Favrholm ved Hillerød.

Farums tidligere borgmester Lars Carpens (V) ser en anden løsning i kortene.

- Det er svært at forestille sig, at det kommende trafikforlig ikke vil indeholde en forlængelse af Hillerød-motorvejen. I den forbindelse er det oplagt at bruge den kollektive trafik til at aflaste motorvejen. En expressbus fra Hillerød til København er en oplagt og forholdsvis billig løsning, siger Lars Carpens, som undsiger borgmesterens forslag om en videreførelse af jernbanen.

- At føre S-togslinjen videre til Hillerød er et stort projekt. Venstre foreslår at lave en expressbuslinje, som gerne må køre i nødsporet. Det kræver en noget mindre investering end jernbaneskinner. Det kræver blot, at der laves ekstra spor, hvor busstationerne skal etableres, forklarer Lars Carpens.

Den tidligere borgmester forestiller sig, at expressbussen tager udgangspunkt ved de store virksomheder i Hillerøds Industrikvarter eller ved det kommende supersygehus ved Favrholm. Derefter kan der etableres stop ved Nr. Herlev, Vassingerød (Widex), Farum Midtpunkt, Kollekollevej i Værløse, Skovbrynet Station, Værebrovej (Novo Nordisk), Herlev Sygehus (Letbanen), Dr Byen i Mørkhøj, Bellahøj samt Nuuk Station (Metro ringlinjen).

- Det kan laves for forholdsvis beskende investeringer. Jeg tror på, at man kan få en hurtigere service i den offentlige trafik på denne måde. Det er naturligvis vigtigt med hyppige afgange, samt med parkeringsanlæg, så borgerne kan stille bilen og tage bussen på arbejde, fortæller Lars Carpens.

Venstre har sat penge af til en forundersøgelse i det budgetforslag, som partiet har fremstillet sammen med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.