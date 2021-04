Langt ude i Skoven - Skovhuset genåbner

Udstillingen markerer starten for udstillingsstedets nye profil. Med sin beliggenhed i et fantastisk naturområde ved Hareskoven og Søndersø har Skovhuset et oplagt potentiale til at se nærmere på vores forhold til natur og klima gennem samtidskunsten.

Gennemgående for værkerne i udstillingen er, at det kan være svært at skelne mellem, hvad der er naturligt og hvad der er menneskeskabt - mennesker, kultur og natur er bundet sammen. Naturen bliver derfor lige så meget et materiale, vi kan bruge til at forstå ting som den er genstand for vores længsel efter at mærke en verden, der får lov til at være mægtig og ukontrolleret.