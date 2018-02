Lange udsigter med Farumgård-sagen

Direktør for By- og Kultur i Furesø Kommune, Niels Thygesen, mener at vide, at sagen kommer for retten inden sommerferien.

Nordsjællands Politi har over for kommunen oplyst, at sagen nu er overdraget til anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden forventer, at sagen vil kunne komme for retten om ca. 4 måneder, dvs. inden sommerferien. I kommunen ser vi frem til, at sagen finder sin afslutning således, at alle Furesøborgere igen kan få glæde af det flotte landskab ned til Farum Sø, lyder det i et svar på en henvendelse fra Frederiksborg Amts Avis.