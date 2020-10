Landsholdsspiller går ind i FC Jonstrup

Nomalt bærer han farverne fra hollandske Feyenoord eller den velkendte landsholdstrøje for Danmark, men nu har Nicolai Jørgensen også en forbindelse til Jonstrup. Her har det lokale førstehold hos klubben fået landsholdsspillerens kontrafej på maven, for han har tegnet et sponsorat i klubben.