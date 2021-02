Nu er Lagkagehuset i Værløse med i Too Good To Go. Pressefoto

Lagkagehuset i Værløse slutter sig til Too Good To Go

Overskudsbrød til få penge er nu en virkelighed

Furesø - 01. februar 2021 kl. 14:52 Kontakt redaktionen

Lagkagehuset i blandt andet Værløse, har indgået en aftale med Too Good To Go, som bekæmper madspild via en app, som forbinder producenter, forhandlere og forbrugere med henblik på salg af overskudsvarer.

De seneste uger har Lagkagehuset testet salg af lykkeposer med overskydende bagværk. Testperioden har vist sig at være så stor en succes, at Lagkagehuset nu permanent vil være med i ordningen.

"Vi har i flere år haft et betydeligt fokus på at undgå madspild. Vi arbejder konstant på at blive mere præcise i at møde vores kunders efterspørgsel. Vi bager frisk brød og laver kager hver dag, og derfor har vi naturligt produkter tilovers, når vi lukker. Vi har en ambition om at sikre, at disse produkter ikke går til spilde, og vi genanvender blandt andet overskudsprodukter til fremstilling af romkugler, træstammer og rugbrødschips. Samarbejdet med Too Good To Go er endnu et vigtigt skridt mod at lykkes med den ambition," siger Jason Cotta, der er CEO hos Lagkagehuset

De deltagende forretninger vil hver udbyde mellem fem og 10 lykkeposer om dagen, og der bliver to varianter at vælge mellem: En blandet pose med blandt andet brød og lidt sødt og en 'grab'n'go'-pose, der for eksempel kan indeholde sandwiches, pølsehorn og pizza. Lagkagehuset i Værløse er i Meny i Bymidten.