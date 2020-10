Forfatter Trine Andersen kommer og underviser i at skrive på Farum Bibliotek. Pressefoto

Artiklen: Lær at skrive på det lokale bibliotek

Bibliotek Har du en forfatter gemt i maven, der bare venter på at blive lukket ud? Så kom til skriveværksted på Farum Bibliotek, som har åbent 3., 10. og 17. november fra klokken 15 til 17.

"I efteråret åbner biblioteket dørene for den skrivelystne, der går med en drøm om at fortælle, hvad enten det drejer sig om erindringer, noveller eller noget helt tredje. Her kan du nemlig få vejledning til dit skriveprojekt og lære om metoder og teknikker af forfatter Trine Andersen.," skriver Farum Bibliotek.