LA og V på et sidespor

Vi har fuld respekt for, at Ole Bondo Christensen har et flertal bag sig Vi undrer os blot over, at når han taler så meget om det brede samarbejde, at vi så ikke har været inviteret. Hvis det havde været borgerligt flertal, så havde vi talt med alle partier for at sikre så bred opbakning som muligt, siger Gustav Juul.