LA går med i budgetaftale

- I vor deltagelse i forliget lægger vi vægt på at kommunen udvikler sig i en gunstig retning for vore borgere og samtidig ikke kommer med flere og nye store offentlige udgifter - vi vil fortsat fastholde og helst sænke de lokale skatter og brugerbetalinger. Det gælder for eksempel, at vi har hindret en stigning af FFO taksterne og en række omkostninger, der var tænkt lagt over på grundejerforeninger m.fl. omkring belysning og vedligehold, lyder det fra Ole Holleufer, som har afsluttet arbejdet som formand for underudvalget for støj og nu er igang med en periode som formand for et underudvalg med fokus på trafik.