Liberal Alliances byrådsmedlem Søren Bronee Broner ser helst, at de Konservative træder ind i det borgerlige valgforbund. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: LA: Ikke så stor splittelse endda Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LA: Ikke så stor splittelse endda

Furesø - 08. januar 2021 kl. 14:14 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Liberal Alliances byrådsmedlem Søren Bronee Broner forsøger at gyde olie på vandene ovenpå artiklen om splittelsen den borgerlige blok.

Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har indgået valgforbund og inviterer flere partier med, men den konservative viceborgmester Lars Carstensen henviser til en række udtalelser fra Dansk Folkepartis byrådsmedlem Carsten Svensson, som årsag til at partiet glimrer ved sit fravær i valgforbundet.

- Jeg har læst dagens skriverier om splittelse i blå blok, men er ikke sikker på, at splittelserne er så store, som de konservative lægger op til. Vi tre borgerlige partier V, LA og DF har et rigtig godt borgerligt samarbejde, og så er det da rigtigt, at Dansk Folkeparti har været ude med riven og kritiseret de Konservative for at være lige lovlig socialdemokratiske, og kritikken er jo heller ikke helt på månen, lyder det fra Søren Bronee Broner.

Han føler sig overbevist om, at Det Konservative Folkeparti vil indse, at deres mandater arbejder bedst sammen med de andre borgerlige partier.

- Fra Liberal Alliances side er det vigtigt, at der føres borgerlig politik i Furesø. Det tror jeg så også, at de fleste vælgere vil, også de konservatives. Det har de Konservative alle muligheder for at vise, og sige, at de også gerne vil ved at gå med i aftalen sammen med os. Det kræver selvfølgelig, at vi vil borgerlig politik, samt at vi er enige om, at der ved et borgerligt flertal efter valget skal findes en borgmester i kredsen af de borgerlige partier. Borgmester bliver ham/hende, der kan samle flest mandater bag sig indenfor valgforbundet. Det er ret simpelt og lige til, forklarer Liberal Alliances byrådsmedlem.

Søren Bronee Broner ærgrer sig over, at den konservative udmelding vil gavne Socialdemokratiet.

- Der er ingen tvivl om, at de røde partier har størst gavn af, at de Konservative hænger lidt i bremsen. Politisk er jeg slet ikke i tvivl om, at Liberal Alliance og de Konservative har meget mere tilfælles end Socialdemokratiet og de Konservative. Det gælder på Christiansborg, og burde også gælde i Furesø. Jeg kan godt høre, at de Konservative siger, at de har fået fjernet mange tidsler fra den socialdemokratiske buket, men roser stikker stadigt. Lad os i stedet binde nogle borgerlige buketter sammen, også med konservative blomster, lyder opfordringen fra Søren Bronee Broner.