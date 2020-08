Søren Bronér, LA, undrer sig over S-RV-Ks forslag, som i store træk kopierer det borgerlige mindretals budgetforslag, men ikke indeholder oplysninger om de effektiviseringer på 20 mio kr., som er et af grundlagene for budgettet. Foto: Mikkel Kjølby

LA: Furesø mangler vækst

Furesø - 26. august 2020 kl. 15:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mikkel Kjølby

Liberal Alliances gruppeformand Søren Bronér er træt af, at Socialdemokratiet ikke kan sikre den nødvendige vækst, hvilket udløser et behov for besparelser på budgettet.

- Årsagen til at der skal findes 20 mio kr i Furesø budgettet igen i år - er det som vi ikke taler om - manglende vækst. Den siddende S-RV-K gruppe har forsømt, at tage initiativer til vækst i Furesøs indtægtsgrundlag. Derfor ser vi denne stoledans i disse dage. Dansen kan danses på mange måder, men det bliver stadigt mere kreativt, lyder det fra Søren Bronér.

Han undrer sig over, at S-RV-K i al hast har kopieret en række af V-LA-Os forslag, som blev offentliggjort for to dage siden.

- Det er dejligt at se, at V, LA og Os budgetudspil fra i mandags, så hurtigt kan få skiftet kurs på S-RV-K. Dejligt at så mange af vores ideer har kunne kopieres, og har inspireret. S-RV-K mangler dog at kopiere finansieringen, lyder det med undren fra Søren Bronér.

- Er det kun ord i tekst - når S-RV-K også vil overløbssikring og skoleudvidelser mm. Det bliver spændende at se i det kommende forløb i budgetforhandlingerne, siger Søren Bronér, som understreger, at Liberal Alliance ikke går ind for en takstforhøjelse i forældrebetalingen for FFO.

