FC Nordsjællands Mads Døhr Thychosen under superligakampen mellem FC Nordsjælland og AC Horsens på Right to Dream. Spilleren hyldede Malene Graff, der er leder hos Fontænehuset Furesø i Værløse i anledningen af kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Kvindernes kampdag: FC Nordsjælland hylder lokale heltinder

"COVID har åbnet vores øjne endnu mere for, hvor meget et samfund, inklusive vores eget, afhænger af de mennesker, der altid sætter andre menneskers behov foran deres egne. Derfor hylder vi til dette års International Women's Day nogle af de inspirerende kvinder i vores region, som generelt skaber værdi og gør en forskel. Det er altid vigtigt for alle os omkring dem, men under Covid er deres indsats endnu mere essentiel," siger Trine Hesselund Hopp Møller, der er commercial CO-CEO i FC Nordsjælland til klubbens hjemmeside.