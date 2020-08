Furesøs kvindelige byrådsmedlemmer mødtes onsdag aften for at udveksle erfaringer. Fra venstre: Cecilia Zade Iseni Bettina Ugelvig Møller, Lene Bang, Berit Torm, Lene Munch-Petersen, Susanne Mortensen og Matilde Powers. Tine Hessner var forhindret i at deltage. Foto: Mikkel Kjølby

Kvindelige byrødder: Vi vil have flere kvinder med

Furesø - 14. august 2020 kl. 09:43 Af Mikkel Kjølby

Otte ud af Furesøs 21 byrådsmedlemmer er kvinder. En ud af tre direktører i Furesø Kommune er kvinde.

Man er kommet langt med ligestillingen mellem kønnene, men i politik og på ledelsesgangene er der stadig et stykke vej.

Onsdag eftermiddag havde de otte kvindelige byrådsmedlemmer sat hinanden i stævne på Restaurant Furesøbads solbeskinnede terrasse for at netværke på tværs af partiskel og alder. Denne gang med et tema om at få flere kvinder ind i lokalpolitik.

Bettina Ugelvig Møller (S) er lige nu i gang med at finde kandidater til kommunalvalget om et år. I hendes samtaler med kandidaterne oplever hun en forskel på tilgangen.

- De fleste mænd siger, at de lige skal tjekke med arbejdet. Kvinderne har mere fokus på om, det kan lade sig gøre i forhold til familielivet, siger Bettina Ugelvig Møller.

Familielivet var også en barriere for Susanne Mortensen og Lene Munch-Petersen. Hensynet til familielivet holdt dem tilbage.

- Jeg skulle have stillet op 10-15 år tidligere, men det gjorde jeg ikke af hensyn til familien. Jeg var formand for medborgerforeningen og den slags, men skridtet ind i politik tog jeg først sent, siger Lene Munch-Petersen.

- Jeg har haft samme oplevelse, siger Susanne Mortensen, der som mange andre kvindelige politikere startede med de bløde værdier. I dette tilfælde var det en kamp for miniklubbernes vilkår.

- Byd jer nu til, kvinder. Man skal ikke holde sig tilbage, siger Susanne Mortensen, som gik ind i politik for at få indflydelse. Det fik hun.

Matilde Powers kom i gang med politik, mens børnene fortsat bor hjemme.

- Jeg bliver stadig spurgt hvorfor og hvordan, jeg kan bruge så meget tid på politik, når jeg har børn derhjemme, siger Matilde Powers. Også Bettina Ugelvig Møller har hjemmeboende børn.

- Det kræver en god mand. Der skal være fuld opbakning hjemmefra, siger Bettina Ugelvig Møller.

Kernevelfærden - eller manglen på sammen - er ofte indgangen til politik - ikke mindst for kvinder.

Ofte går bølgerne højt ved borgermøde og diskussioner med borgerne. Det er anderledes, når man kommer over på den anden side af bordet.

Politik kan være ubehageligt.

- Vi kan ikke komme udenom, at vi har et større behov for at please end mændene har. Hvis man ikke kan komme ud over det, skal man nok ikke være i politik, siger Lene Munch-Petersen.

- Jeg tror, at det er noget, som man skal øve sig i, supplerer Matilde Powers.

Lene Bang er selskabets alderspræsident med sine 69 år. Hun har oplevet meget i sine år i forlagsbranchen.

- Mænd spiller sammen og gør sig gode på en anden måde end kvinder gør. Som kvinde skal man virkelig kunne stå fast for at komme nogen vegne, forklarer Lene Bang.