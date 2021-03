Kvindelig bilist var påvirket af både alkohol og kokain

112 En kvindelig bilist fra Holte blev natten til mandag standset af politiet på Slangerupvej i Farum. Det skete kl. 4.25, og det viste sig, at den 26-årige kvinde ikke kun fik alkometeret til at slå ud. Narkometeret slog nemlig ud for både cannabis og kokain, og hun blev derfor sigtet for kørsel i påvirket tilstand og spirituskørsel.