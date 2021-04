Kvinde blev truet med pistol og frarøvet bil

To hætteklædte mænd frarøvede tirsdag aften en bil fra en 59-årig kvinde fra Farum.

Det skete omkring kl.22 ved, at mændene truede hende med en lille pistol, og de stjal herefter hendes bil og mobiltelefon.

Flere patruljer kørte til området for at lede efter de to mænd og bilen, men det var ikke muligt at finde dem.

Det oplyser politiet i døgnrapporten. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke signalement på de to gerningsmænd. lmv