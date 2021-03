Phillip Kaasbjerg, varehuschef i Kvickly på Bymidten i Værløse, er glad for, at butikkens øgede omsætning nu lander hos nabobutikkerne. Og restauranterne er ikke glemt. Der bliver også gemt til dem, siger han. Privatfoto

Kvickly på vej med støtte til naboerne: Det er vigtigt med et levende miljø omkring os

Lige som landets øvrige Kvickly-varehuse, kommer butikken i Værløse også til at sende en pose penge videre til nabobutikkerne, der har været lukket ned i den senere periode. Og der bliver også gemt til restauranterne, der stadig må være lukket for spisende gæster. Det fortæller varehuschef Phillip Kaasbjerg til Furesø Avis.

"Det er supergodt med denne gestus fra Coops side. Det er sindssygt vigtigt med et levende miljø, handel og byliv omkring vores butik, og derfor er jeg glad for, at vi kan være med til at få dem gang igen," siger Phillip Kaasbjerg til Furesø Avis.