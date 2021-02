Kvickly i Farum er årets bedste

Det lokale supermarked har vundet Kvickly-kædens interne konkurrence om at blive årets butik på landsplan

I Kvickly i Farum har de armene hævet over hovedet i disse dage, for butikken kan kalde sig nu kalde sig den bedste Kvickly i Danmark i år 2020. Sejren er hentet i kædens egen interne konkurrence, hvor alle butikkerne bliver bedømt ud fra en række parametre som kundevurdering, vurderinger af lederne og butikkens økonomi.

"Det er helt fantastisk. Det er den højeste udmærkelse, som vi kan vinde. Det findes ikke større at blive årets varehus. Jeg er mest glad på vores medarbejderes vegne. Det er ikke ofte, man prøver at vinde det her," siger varehuschef Kenneth Handberg.