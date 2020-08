Se billedserie Knud Kyhn var keramiker og billedkunstner af guds nåde.

Send til din ven. X Artiklen: Kunstnerhjemmets barske skæbne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstnerhjemmets barske skæbne

Furesø - 03. august 2020 kl. 19:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Zanne Jahn nærmest græder ved mindet om Knud Kyhn.

I dag er den store kunstners hjem på Frederiksborgvej en privatbolig, men i flere år var det et museum for den dygtige keramiker og billedkunstner.

- Knud Kyhns datter passede huset i årevis og havde tænkt sig, at det skulle fortsætte som et museum. Alt stod nøjagtigt, som hendes far og mor havde efterladt det, fortæller Zanne Jahn, som besøgte huset flere gange.

- Al kunsten stod der dengang. Og der var et fantastisk keramikerværksted, som ikke var blevet brugt i 30 år. Der var også et atelier med et fantastisk lysindfald. Det var fantastisk, siger Zanne Jahn.

Huset blev i nogle år drevet som museum, men da Knud Kyhns datter kom på plejehjem, gik der kuk i planen. Arvingerne solgte huset til beboelse og tømte huset for kunst.

- Da først huset var solgt og tømt for alt af værdi, fik jeg fornøjelsen af at tømme huset. Det var en tragedie. Det var forfærdeligt, at så vigtig en ting gik tabt, lyder det med et suk fra Zanne Jahn.

Knud Kyhns hus ligger mellem jernbanen og Frederiksborgvej. Da han boede i huset. lå det lige ved den tidligere Farum Station og Hotel Fiskebæk.

- Det er helt fantastisk for en by at have sådan en kunstner boende, siger Zanne Jahn.

Knud Kyhn var en af de helt store. De fleste kender i dag hans keramik uden at vide, at det kommer fra hans hånd.

Han lavede bjørne, aber og mange dyrefigurer til Royal Copenhagen samt Bing & Grøndahl. Særligt hans dyrefigurer i glaseret stentøj, fremstillet under tiden hos Den Kongelige Porcelænsfabrik, blev populære.

Men han var også en stor maler. Han yndede især at male billeder med fugle. Han havde fokus på dyr og deres bevægelser samt på lysets spil i malerier, akvareller, tegninger. Fra 1934 til sin død den 23. november 1969 drev han eget værksted i Farum.

- Hans værker kan findes på mange af de store danske kunstmuseer, siger Zanne Jahn.