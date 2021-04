Barbara giver sin præsentation fra atelieret i Værløse. Privatfoto

Kunstneren BAKAOS repræsenterede Danmark på konference i Paris

For anden gang var Furesø-kunstneren inviteret med til UNESCO-konferencen, der denne gang var online

Furesø - 06. april 2021 kl. 15:20 Kontakt redaktionen

Den lokale Furesø-kunstner BAKAOS med fødenavnet Barbara Kaad Ostenfeld er med egne ord 'ikke til at skyde igennem i disse dage'. Det skyldes, at hun den 27. marts repræsenterede Danmark i en international konference i Paris, der er organiseret af blandt andet UNESCO, og som handlede om 'Kultur for fred'.

'culture pour la paix' Konferencen hedder 'Culture pour la Paix' (kultur for fred), som er 2. del af den første konference 'L'Art pour la Paix' (Kunst for Fred), der blev afholdt i Paris i november 2019. Det er nu anden gang, at BAKAOS repræsenterer Danmark i konferencen. I 2019 rejste hun til Paris, men denne gang blev konferencen afholdt online på grund af corona-restriktionerne. Barbara kunne derfor gå online i sit atelier, og hive Paris direkte ind i hendes kunst-atelier/galleri, på Ny Vestergårdsvej, midt i Værløse.

Taknemmelig Konferencen samler kunstnere og repræsentanter fra 13 lande. Den fysiske udstilling, der skulle have været afholdt på rådhuset i Paris 8. distrikt, er udsat pga. Corona.

"Jeg startede med at lægge ud på fransk, hvor jeg fortalte kort om mig selv. Så fortsatte jeg præsentationen på engelsk, hvor jeg fortalte om budskabet i min kunst. At vi skal omfavne og respektere hinandens forskelligheder på tværs af kulturer og nationaliteter, og at vi skal yde omsorg for hinanden og udvise tolerance - og at disse ting er en god grobund for fred. De mange forskellige væsner i min kunst symboliserer alle vores forskelligheder, og så sætter jeg dem sammen i samme værk for at vise, at man godt kan være sammen, selvom man er meget forskellige," skriver BAKAOS til Furesø Avis.

Efter præsentationen blev der vist en film på syv minutter om hendes kunst. BAKAOS er stolt over, at hun kun fem år efter at være sprunget ud med sin kunst bliver inviteret til at deltage i en international konference i Paris.

"Jeg føler mig så taknemmelig og privilegeret, da jeg kæmper for at komme ud med mit budskab om fred og tolerance. Jeg føler at frøet, til at nå ud med mit budskab, nu er sået i forhold til UNESCO. Nu er det kun fremtiden der vil vise hvad det hele ender med," skriver hun.

lmv