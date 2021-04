Kunstner fylder 85 år

Som ung mødte han Kirsten Inger. De blev gift og fik flyttede til Hareskovby, hvor han siden 1969 har haft mulighed for at leve af sin kunst.

Adis atelier har med årene bredt sig ud i haven, som er lidt af en lokal legende - en slags Aladdins hule. En gang om året åbner ægteparret Holzer deres hjem og have, og de lokale strømmer til for at se lyset danse i glaskunsten eller nyde god musik.

Mange brudepar har haft fornøjelsen af at blive viet i bryllupssalen på Furesø Rådhus. Adi Holzer har udsmykket den store væg i bryllupssalen. Et værk, som indeholder Adis kendetegn, geheimnisse. Ofte kommer idéerne til Adi uden problemer, men han foretrækker de store udfordringer.

- Jeg kan godt lide opgaver, som er vanskelige. Det er en udfordring og et eventyr at prøve noget, som ikke er prøvet før. Kunst skal skabes ud fra en mavefornemmelse og være en eventyrrejse. Der skal være en risiko. Det er ofte en kamp. Et godt resultat er ofte tilkæmpet. Og man skal tage hatten af for de kunstnere, som kommer længere og længere ned i materien, forklarer kunstneren fra Hareskovby.