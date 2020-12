Se billedserie Biodiversitet, hygge, fællesskab. Barbara Kaad Ostenfeld foreslår en bypark og et forsamlinghus på en del af Widex-grunden. for det skal vel ikke kun være boliger og erhverv? Foto: Mikkel Kjølby

Kunstner foreslår bypark på en del af Widex-grunden

Furesø - 10. december 2020 kl. 12:56 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Hvorfor handler debatten om Widex-grunden på Ny Vestergårdsvej kun om boliger og erhverv?

Widex flyttede tilbage i 2008 til Allerød. De gamle bygningerne på Ny Vestergårdsvej stod i mange år tomme, men i dag er hjemmeplejen og iværksætterhuset flyttet ind. Længere nede af vejen ejer Widex også en gård med tilstødende erhvervslokaler. Derefter følger virksomheden CCL Spændbeton, som også snart flytter, og endelig er derrkommunens materielgård, som der også er planer om at flytte.

Tilbage står et gigantisk område - midt i Værløse - klar til byudvikling. Widex har forlængst lavet skitser, som viser et område med hovedsageligt boliger til seniorer, men også plads til virksomheder. Politikerne i Furesø Kommune har også budt ind med forslag om ungdomsuddannelser, friplejehjem osv...

Der er bare noget, som Barbara Kaad Ostenfeld ikke helt forstår. Hun bor lige overfor en grøn have med en flot blodbøg. Der er også en nydelig ældre gård og et andet hus fra 1915.

- Det område skal da bruges til noget, som kommer os alle sammen til gavn, siger Barbara Kaad Ostenfeld, som de fleste nok kender bedre som kunstneren Bakaos.

Helt konkret har hun indsendt et forslag til Furesø Kommune om at etablere en bypark på 2000 kvadratmeter i den grønne have med den flotte blodbøg. Med til projektet hører borde, bænke, legeplads samt et rigt plante og dyreliv.

- Her har vi sådan en lækker grund midt i Værløse. Jeg kan ligefrem se for mig, hvordan folk sidder i den grønne bypark og nyder fællesskabet i de lækre omgivelser. Det store hus fra 1915 er også oplagt at bruge til forsamlingshus. Det kunne være et sted for alle vores foreninger. Det er lokaler, som giver muligheder, forklarer Barbara Kaad Ostenfeld.

Barbara ser byparken som et projekt, der kan binde de øvrige ønsker for området sammen og skabe bro mellem generationerne. For der snakkes jo så meget om ældreboliger og plejehjem på Widex-grunden.

- Man kan skabe et dejligt, hyggeligt grønt område, hvor borgere kan mødes omkring sociale aktiviteter og ikke mindst skabe et dejligt sted i nærområdet, som de ældre på det nærliggende plejehjem-/ældreboliger, nemt kan få adgang til. Med henblik på at højne livskvaliteten i livets sidste kapitel og at lade unge og gamle mødes det samme sted. En bypark kan bygge bro mellem generationerne, forklarer Barbara Kaad Ostenfeld.

Forslaget er indsendt til Furesø Kommune i forbindelse med, at kommunen ønskede input til at skabe mere natur i Furesø Kommune.

Forslaget indeholder også oprettelse af tosporet cykelsti på Ny Vestergårdsvej.

- Der er mange cyklister på vejen, men også rigtig meget trafik, men der er ingen cykelsti, siger Barbara Kaad Ostenfeld. Alt dette er ting, som hun gerne ser politikerne i Furesø Byråd tager med i overvejelserne, når der skal laves lokalplan for området.