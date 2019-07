Kunstgræsbane tilbage på sporet

Formanden for Hareskov IF Fodbold, Jim Midjord strålede om kap med sommersolen, da han fik beskeden om afgørelsen i klagenævnet.

Furesø - 01. juli 2019 kl. 19:59 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jaaaaaaaaaa, brølede formanden for Hareskov IF Fodbold, Jim Midjord, da han i fredags fik en længe ventet besked.

Miljø- og Naturklagenævnet har stadfæstet Furesø Kommunes afgørelse om, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse i forbindelse med etableringen af et kunstgræsanlæg i Hareskovby.

Dermed kan Furesø Kommune komme i gang med myndighedsfasen af projektet, som forventes etableret i sommeren 2020.

- Jeg glæder mig over, at der endelig er fremdrift i projektet til gavn for de mange unge piger og drenge i Hareskovby og en klubledelse, der har ventet med stor tålmodighed på den helt urimelige forsinkelse i klagesagen. Rigtig mange i Furesø har ventet meget længe på denne afgørelse. Jeg er virkelig glad for, at fodboldspillere i alle aldre kan se frem til at få mere spilletid året rundt, siger Tine Hessner (RV).

Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (S) påpeger, at der stadig skal være fokus på miljøet.

- Vi skal sikre, at det, vi etablerer, er fuldt miljømæssigt forsvarligt. Jeg vil sige det så tydeligt, at ingen kan være i tvivl: Vi vil fortsat have et stort fokus på at passe på naturen i Hareskovby, siger Lene Munch-Petersen.

Men dermed ikke sagt, at kunstgræsbanen i Hareskovby er en realitet. For der er fortsat knaster.

- Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en samlet vurdering af sagen ikke grundlag for at tilsidesætte Furesø Kommunes vurdering af, at miljøpåvirkningerne som følge af etableringen af kunstgræsanlægget ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet, og dermed udløser krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse, står der i afgørelsen fra Miljø- og Naturklagenævnet, men samtidig pointeres det, at der ikke er søgt om en udledningstilladelse. Det er en afgørende detalje.

DN Furesø havde klaget over den manglende VVM-undersøgelse, og formand Carsten Juel opfordrer til, at kommunen bortleder drænvandet til kloak.

- DN Furesø mener, at en nedsivning af drænvand er en trussel mod vores grundvand. Den nye drikkevandsboring ligger kun 150 m fra banen. Vi anbefaler derfor, at kommunens kommende udledningstilladelse stiller krav om, at drænvandet bortledes til kloak, som det sker ved kommunens andre kunstgræsbaner, lyder det fra Carsten Juel.