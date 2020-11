Muhammed Bektas (S), Niels Bjerre Degn (S) og Tine Hessner (RV), fra Kultur-, fritids- og idrætsudvalget i Furesø indviede mandag aften det nyrenoverede kunstgræsanlæg i Farum Øst sammen med Farum Boldklub, repræsenteret af Lennart Christiansen og Torben Stensdal til højre i billedet.

Kunstgræsbane i Farum renoveret og udvidet

I 18 år har kunstgræsbanen ved Farum Arena lagt grund til smørbolde, tunneller og tåhylere. De mange timer med fodbolden havde slidt grundigt på kunstgræsset, som derfor netop har været gennem en større renovering.

Mandag blev banen indviet af de faste spillere fra Farum Boldklub, der netop har kunne fejre klubbens 110-års fødselsdag ved at sende de første hold på banen. Med på banen var klubbens formand Torben Stensdal.

For Farum Boldklub er klubbens egen store investering på over en million kroner i de bedre faciliteter vigtig for at kunne give børn, unge og lidt ældre spillere i hele Farum et godt træningstilbud. Klubben har benyttet lejligheden til at udvide baneområdet med 9 meter i bredden, så banen opfylder minimumsmålene for en 11 mandsbane og sikkerhedsafstanden mellem hegn og bane er i orden. Sammen med det nye lys giver det optimale betingelser for at spille fodbold nu og fremover.

- Farum Boldklub er den tredjestørste fodboldklub i DBU Sjælland. Derfor er renovering af den 18 år gamle bane også helt afgørende for klubben, efter at det lykkedes af få kunstgræsbanen i Farum Vest renoveret tilsvarende for to år siden. Farum Boldklub dækker et stort geografisk område og har spillere fra hele Furesø, så det er vigtigt for os at vi kan træne og spille kampe i både Stavnsholt og Farum Vest, siger Torben Stensdal, formand for Farum Boldklub.

- Det har taget lang tid, men vi vil gerne takke for det gode samarbejde med kommunen om udformningen og projekteringen af den nyrenoverede bane. Når situationen ikke er til større forsamlinger, så har det været en glædelig måde at markere fødselsdagen, at vi nu kan tage den renoverede kunstgræsbane i Stavnsholt i brug, siger Torben Stensdal.

Furesø Kommune er i gang med renoveringen og udvidelse af kunstgræskapaciteten.

- Vi har omkring 2500 børn, der går til fodbold i Furesø og yderligere cirka 700 voksne, der løber på banen for at være en del af vores fodboldfællesskaber. De har brug for gode baner, og derfor er jeg glad for, at vi er godt i gang med renoveringerne af vores baner. Banen i Farum Vest er allerede renoveret, vi er godt i gang med et nyt anlæg i Hareskovby og så har byrådet afsat midler i budget 2021 til at renovere banen i Værløse, fortæller Tine Hessner (RV).