Se billedserie Henrik Andersen (Tv.) og Claus Løfholm Jørgensen (I midten) foreslår, at Furesø Kommune etablere en kunstgræsbane i Jonstrup eller i Sydlejren. Kun på den måde kan området behov for idrætsfacilieter tiogodeses. Udvalgsformand Tine Hessner (RV). Foto: Mikkel Kjølby

Kunstgræs skal opfylde Jonstrups voksende behov for idrætsfaciliteter

Furesø - 03. maj 2021 kl. 18:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

JONSTRUP: En tur rundt i Jonstrup og Sydlejren afslører med al ønskelig tydelighed, hvad befolkningsprognoserne forlængst har forudsagt.

Indenfor de næste år vokser Jonstrup til det dobbelte antal indbyggere og når samme størrelse som nærliggende Hareskovby.

Fodboldklubben FC Jonstrup mærker tydeligt tilstrømningen af nye børnefamilier.

Fodbold i Jonstrup startede med Bringe Boldklub i starten af 1990´erne. Hjemmebanen lå ude ved Bringekrogen. Omkring årtusindskiftet flyttede BB til en kommunal grund midt i Jonstrup og blev til FC Jonstrup med base i en skurbygning ved Jonstruphus. Klubben voksede kraftigt, og blev Årets ungdomsklub under DBU Sjælland i 2006, men efterhånden fik de manglende faciliteter en indflydelse, og medlemstallen faldt til 30 forrige år.

- Vi hører til det yderste led af fødekæden i dansk fodbold. Vi har fokus på breddeidræt, hvis de unge mennesker har talent, bliver de snuppet af andre, og det er helt, som det skal være. Vi har ikke de bedste faciliteter, og flere vælger os nok fra, når de kommer forbi og ser på det, forklarer Claus Løfberg Jørgensen, formand for FC Jonstrup.

Denne vinter er der sket ting og sager. Klubben er vokset i rekordfart.

- Vi har lige startet et U5-hold med 26 spillere, og har fået et seniorhold, et U19 og 13-hold. Klubben er på kort tid vokset til 130 medlemmer, fortæller Claus Løfberg Jørgensen.

Den udvikling forventes at fortsætte for fuld kraft i takt med, at endnu flere børnefamilier rykker ind i nyopførte huse på Flyvestation Værløse. Det er den samme problematik, som omtales i forbindelse med den ønskede udvidelse af Jonstrup Skole. Tilbage står et ønske om tidssvarende faciliteter.

- Seks måneder om året kan vi ikke spille på græsbanen midt i Jonstrup. Vi bliver flyttet rundt til Værløse og Stavnsholt og står sidst i køen. når der uddeles banetider. Mange af vores medlemmer er små, og skal transporteres af deres forældre, siger Claus Løfberg Jørgensen.

Henrik Andersen, formand for Bringe Boldklubs Oldboys supplerer.

- Det er vigtigt, at området hænger sammen. Hvis vi har sammenhængskraft, kan vi sørge for, at de unge også er i gang om vinteren, ellers siver de. Når man ser vores faciliteter, tæller det ikke i en positiv retning, forklarer Henrik Andersen.

Åben for udvikling

Ude i Hareskovby står der om få uger en kunstgræsbane klar ved siden af de to græsbaner. I Værløse er der en kunstgræsbane, og i Farum er der ganske mange. På sigt vil det blive nødvendigt med bedre faciliteter i Jonstrup.

- Det må være på tide at få sat gang i planerne om en kunstgræsbane i Jonstrup, siger Claus Løfberg Jørgensen.

Men han afviser ikke, at idrætsfaciliteterne kan ligge et andet sted.

- Fodboldbanen midt i Jonstrup må være en attraktiv byggegrund. Hvis kommunen kan få gode penge for at udvikle grunden, kan det finansiere opførelsen af et idrætscenter i Sydlejren. Med den store vækst på Flyvestation Værløse er det oplagt at lave et idrætscenter, siger Claus Løfberg Jørgensen.

Det vigtigste er, at området som helhed får de nødvendige idrætsfaciliteter.

- Når man som politiker, tænker på at udvikle området, skal man tænke idrætten ind, siger Henrik Andersen.

Udvalgsformand Tine Hessner (RV) opfordrer klubberne i Jonstrup til at konkretisere tankerne, så de kan indgå i en samlet analyse.

- Det er dejligt, at fodbolden er på fremmarch i Jonstrup. Det er sjovt, godt for sundhed og så kan fodbold noget for alle aldre, et frirum hvor man kan lade sig opsluge og give følelser, leg og spilleglæde plads. Jeg er imponeret over den fremgang som der spores, som jeg tilskriver gode trænere og måske endda også en positiv konsekvens af coronaisolation hvor fælles oplevelser er trådt i baggrunden, siger Tine Hessner og fortsætter:

- Faciliteteterne i Jonstrup kunne trænge til en kærlig hånd, fx. klubhuset som er et vigtigt samlingssted. Det kommer til at indgå i en analyse som vi får fremlagt politisk efter sommerferien. Jeg forstår også, at klubberne Jonstrup FC og Bringe boldklub drømmer om en ekstra bane eller endda en helårsbane med lys i lokalområdet. Den tanke er interessant, også set i lyset af voksende børnetal og evt udvidelse af Jonstrup skole som også har glæde af fritidsfaciliteter. Jeg vil derfor opfordre klubberne til at skitsere deres ønsker mere præcist så de kan blive vurderet.