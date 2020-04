Kunstformand takker af ved generalforsamling

- En af de ærgerlige konsekvenser er, at vi ikke får lejlighed til at sige ordentligt farvel og tak og til at hylde dig sammen med medlemmerne på generalforsamlingen den 29. april. Det er vi kede af, for efter 11 år i bestyrelsen, heraf 9 år som formand for Furesø Kunstforening, fortjener du både tak og hyldest. Din store viden, din visionære tilgang, dine mange kunstneriske kontakter, din skarpe kvalitetssans og kunstneriske flair og, ikke mindst, din utrættelige arbejdsindsats har bidraget til, at Furesø Kunstforening har kunnet tilbyde borgerne i Furesø - og mange andre steder - kunst på et niveau, der er bemærkelsesværdigt for en trods alt mindre, lokal kunstforening, skriver den samlede bestyrelse.