Kunstforening er klar med ny udstilling

Peter Eichen startede som bladtegner for Dansk Ornitologisk Forening som 15-årig og tegnede efterfølgende for diverse blade og tidsskrifter. Efterhånden overtog maleriet illustrationsarbejdet, og i 1990 debuterede han med sin første separatudstilling.

- Jeg kan lide at mærke den rå ler og se de flotte glasurer. Derfor arbejder jeg med modsætningerne mellem dem. Jeg vil gerne have, at mine ting skal kunne bruges i hverdagen. En mælkekande med et godt greb og en yndlingskop, der sidder fast i hånden, fortæller Mette Juul Nielsen.