Kunstens Dag har vokseværk

- Det er vigtigt, at vi får et generationsskifte i arrangørgruppen. Henning Bek har været med i mange år. Nu får vi nye kræfter ind. Det vil komme til at afspejle sig i, at vi har forskellige kompetencer. Det hele er båret af frivillige kræfter, og der er ikke en offentlig krone i det, men vi kan levere en høj kvalitet på frivillige hænder, forklarer Leise Marud og fortsætter:

- Vi forsøger med nogle nye tiltag. For eksempel prøver vi med en åben scene, for kunst er ikke kun at lave billeder. På scenen vil der blive læst digte op og spillet musik. Og for børnene bliver det muligt at rekonstruere deres bamser.