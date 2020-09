Kunst, vin og velvære på Mosedamgaard

Ud over Vibeke Saxtorphs akvareller vil der eksklusivt til ferniseringen også være mulighed for at se nogle eksempler på hendes skønne finurlige papirskulpturer. Papirskulpturerne forestiller mennesker. De er lavet efter den mexicanske metode, der bruges til at lave farverige folkekunstskulpturer, som kaldes alebrijes. Figurene vil kun være udstillet under ferniseringen. Der er gratis entre og vinsmagning.