Kun én Furesø-borger har været på corona-ophold på hotel

Siden august har kommunerne skulle tilbyde borgere med covid-19 ophold i isolationsboliger. I Furesø har der været få henvendelser og kun en er blevet visiteret til hotelophold

Furesø - 12. december 2020 kl. 07:25 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Er du ramt af covid-19 uden mulighed for at selvisolere dig, er det muligt at blive visiteret til et ophold på hotel. Det er kommunerne forpligtet til at tilbyde, og Furesø Kommune er i den forbindelse gået sammen med ni andre hovedstadskommuner. De har sammen råderet over isolationsværelser i Høje Taastrup til deres borgere.

Tilbuddet har være i spil siden august, men indtil videre er der kun én borger fra Furesø, der er blevet visiteret til et ophold i isolationsbolig. Det kan måske lyde lækkert med et hotelophold med tre daglige måltider, men det er ikke nok blot at være smittet med covid-19.

"Vi har fået fire henvendelser i alt, men de tre andre var ikke berettiget, da man skal være ude at stand til at isolere sig i egen bolig. Man kan blive visiteret, hvis man bor mange på få kvadratmeter, eller hvis man bor flere i samme rum og ikke har mulighed for adskillelse. Når folk ringer, spørger vi ind til, hvordan boligen er indrettet, og hvordan de klarer sig i hverdagen. Det er heller ikke nødvendigt at have flere badeværelser, så længe man husker at spritte af og bærer maske til og fra," siger Sanne Hansen, der er områdeleder af Visitationen i Furesø Kommune.

Milde symptomer Selve opholdet og de tre daglige måltider er gratis, men det er en forudsætning, at den smittede kun har milde symptomer.

"Man skal kunne være alene på hotelværelset og være i stand til at klare sig selv. Opholdet vil typisk vare seks-syv dage eller mindst 48 timer uden symptomer," siger Sanne Hansen.

Hun tror ikke, at den lille efterspørgsel på isolationsboliger skyldes, at borgerne ikke kender til tilbuddet.

"Jeg har ikke hørt, at det skulle være svært at finde. De praktiserende læger ved også, at muligheden eksisterer. Man kan derfor både blive vejledt af egen læge eller af coronahotline om det," siger Sanne Hansen.

Hun fortæller, at der i de andre kommuner også kun er få borgere, der har haft behov for selvisolation. Kommunen har tre pladser til rådighed, men de kan låne pladser af hinanden, hvis det bliver nødvendigt.

"De andre kommuner ligger i samme lag. Det er en indikation på, at mange er i stand til at selvisolere sig i egen bolig. Men det er en foranstaltning, der kan være med til at begrænse smitten, og vi synes, at det er et godt tiltag," siger hun.