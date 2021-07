Se billedserie Store Cykeldag hed det engang. Nu til dags hedder eventet Flyvestaton på hjul om omfatter et væld af foreninger og aktiviteter på dagen den 12. september. Foto: Kenn Thomsen

Kulturlivet slår tilbage efter coronanedlukninger

Furesø - 24. juli 2021 kl. 07:22 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Hvis man ellers gik rundt og frygtede for, at kultur og fritidslivet i Furesø var gået nedenom og hjem under de lange coronanedlukninger, kan man vist godt tro om igen. Tværtimod har de mange ildsjæle arbejdet på livet løs for at sikre liv og glade og dage i lokalområdet.

- Det bliver jo nærmest et hæsblæsende efterår vi kan se frem til i Furesø. Farvel til ensomhed og goddag til fællesskab og oplevelser. Der er aktiviteter for alle aldre, på tværs af generationer, indenfor sport og kultur og fremfor alt med en fed streg under "fællesskab". Der skal mere end corona til at få bugt med Furesøs frivillige og det imponerer mig at se det gåpåmod der er, siger Tine Hessner, udvalgsformand for Kultur, Fritid og idræt.

Furesø Kommune står bag en del af de store arrangemeneter som Farverige Furesø, Genstartsdag og Flyvestation på hjul, og så har galaksen udvidet deres livesending Mens vi venter til et livearrangement i koncertsalen.

De kommumale aktiviteter suppleres af populære arrangementer som klassiskeren Jonstrup Jazz festival, som efter sidste års aflysning endelig får holdt jubilæumsudgaven. Mikael Boutrup er også tilbage med Storeflyvedag og Furesø Festival forventes også at komme i en ny udgave. Furesø Løbeklub holder sig heller ikke tilbage og er klar med anden udgave af Furesø Løbefest i den lille lund mellem Fredtofteparken og Farumgårdparken.

Foreningerne på FLyvestation Værløse er klar med premiere på Flyvefestival, hvor man stifte bekendtskab med områdets mange aktivieter, og så er Værløse Boldklub tilbage med klassikeren Firma Cup, og naboklubben Hareskov IF pusler med en stor jubilæumsfest.

- Jeg synes, det lover rigtig godt for fremtiden og håber også, at foreningerne vil opleve samme eller øget medlemstilstrømning som før corona. Det har ikke været nemt at være frivillig i en forening de sidste halvandet år. Det er sin sag at holde gejsten med de skiftende udfordringer, lukning og genåbning, forskellige forhold og restriktioner gang på gang. Er der nogle vi bør kippe med hatten for i Furesø så er det de foreningsfrivillige. Så min opfordring til Furesø borgere er kort og godt: Mød op, bak op, nyd det og giv et skulderklap på vejen til de der står bag, lyder det fra Tine Hessner.