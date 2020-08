Radiovært Henrik Milling skal fremover sørge for hyggen og fællesskabet i Café Frk Fryd i Farum Kulturhus med sin populære quiz, som igennem længere tid har været et trækplaster i Helsingør.

Kulturhuset går til quizzen

Furesø - 13. august 2020 kl. 10:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal endnu mere liv og fællesskab ind i det veldrevede kulturhus i Farum. Ikke mindst tilføjelsen af caféen Frk. Fryd fører til nye tiltag.

Det nye program for Farum Kulturhus er netop kommet på banen med en spændende nyskabelse.

En gang om måneden kommer radioværten Henrik Milling til Frk. Fryd med sin populære quiz, som i mange år har trukket et stort antal deltagere til i Helsingør.

- Det har hele tiden ligget i kortene, at huset skal åbne mere op. Hvilket ligger helt i tråd caféforpagter Caroline Lanners tanker, forklarer Berit Elmark fra Furesø Kommune.

Hver tirsdag bliver der fællesspisning i Frk. Fryd. Det suppleres med forskellige tiltag. Hver den tredje tirsdag i måneden bliver det quiz med Milling.

- Det bliver på den gammeldags måde med blyant og papir. Først og fremmest skal det være sjovt. Der kommer spørgsmål om alt muligt, det er også for børn og teenagere. Vinderne kommer med i Hall of Fame. Kulturhuset stiller selv med et hold hver gang, fortæller Berit Elmark.

Arbejdet med at få endnu flere aktiviteter i Farum Kulturhus fortsætter. Berit Elmark hører gerne fra alle borgere med gode idéer.

- Det er et åbent hus, hvor kunsten er tilgængelig. Kan vi åbne det op og få flere arrangementer med, så er det, vi skal gøre, forklarer Berit Elmark.

Blandt sæsonens store begivenhederne bliver et farvel til den afgående kulturhusleder Zanne Jahn. Hun præsenterer sin sidste julescenografi den 21. november, og holder afskedsreception den 12. december.

Denne sæsons program er det første i Farum Kulturhus´historie, som Zanne Jahn ikke har stået for. Og det er blevet til under ekstremt vanskelige forhold. Corona-nedlukningen ændrede nemlig hele tiden forudsætninger for aktiviteterne og personalet.

- Under helt vanvittige forhold er det lykkedes at lave et ret flot program. Alle har virkelig knoklet, lyder det med et suk fra Berit Elmark.

Hun glæder sig over, at kunsten atter er blevet tilgængelig.

- Kulturen er det kit, som binder os sammen. Vi har allesammen sunget fællessang og rullet med hofterne sammen med Philip Faber under corona-nedlukningen. Vi savner allesammen at mødes om kunsten. Nu er muligheden der atter, men på andre vilkår, siger Berit Elmark.

Farum Kulturhus er nødsaget til at begrænse antallet af gæster i de forskellige sale. I teatersalen må der max. være 110. I galleriet er tallet 55. Og i caféen er der plads til 80.

- Det er vigtigt for os, at Farum Kulturhus fortsat er den platform, hvor kunstnerne mødes publikum, lyder det fra Berit Elmark.

Kulturhusets program kan ses på følgende link: https://flipflashpages.uniflip.com/3/106883/1106170/pub/html5.html