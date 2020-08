Kulturhuscafé kæmper for livet

- Frk. Fryd faldt udenfor støttepakkerne, så jeg måtte sig farvel til hele personalet. For at overleve satsede jeg på takeaway og var lige ved at knokle mig ihjel. Da de andre caféer og restauranter fik mulighed for at åbne op igen i juni måned, var Frk. Fryd lukket inde i kulturhuset, som var lukket på ubestemt tid, forklarer Caroline Lanner.

- Jeg har aldrig bedt om hjælp på den måde før. Det er grænseoverskridende. Men jeg gør det, fordi jeg stadig tror på projektets værdi. Det er mere end en café. Drømmen er at skabe et moderne fælleshus, som binder mennesker sammen. Det er der brug for i dag, hvor vi bruger for meget tid foran skærmere og i vores biler. Det er spændende, hvad sådan et rum kan gøre ved et menneske, men også for en hel by, forklarer Caroline Lanner.