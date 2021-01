Hjemmesiden www.farumkulturhus.dk er blevet opdateret. Nu kan ikke kun finde oplysninger om de mange aktiviteter i kulturhuset, men også om alle Furesøs andre kulturinstitutioner. Foto: unknown

Kulturhus opgraderer hjemmeside

Furesø - 23. januar 2021 kl. 15:35 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Brugerne af Farum Kulturhus får nu endnu bedre mulighed for at finde informationer om aktiviteter i kulturhuset, men også alle andre steder i kommunen.

Det sker altsammen i forlængelse af byrådspolitikernes ønske om at skabe en bedre sammenhæng mellem Furesøs kulturinstitutioner. I den forbindelse blev Berit Elmark ansat til at skabe forbindelse og synergier.

- Det skal være lettere for borgerne at finde de kulturelle oplevelser i Furesø. Derfor har vi sidste år midt i alle op- og nedlukninger arbejdet på det. Alle kulturlederne mødes på tværs og alle, der har samme arbejdsområde, mødes på tværs. Det sker for at vidensdele, men også for at vi på tværs opbygger netværk og tillidsforhold, hvor vi kender hinanden og samarbejder, lyder det fra Berit Elmark.

En del af opgaven er, at skabe et fælles digitalt univers. I den forbindelse har hjemmesiden www.farumkulturhus.dk fået en opgradering.

- Vi har arbejdet på et helt nyt og mere brugervenligt digitalt univers omkring Farum Kulturhus, hvor ikke blot alle oplevelserne i Farum Kulturhus er lettere at finde, men også alle foreningerne og de øvrige beboere i huset. Nu kan man også klikke sig videre til Galaksen, og for den sags skyld også til Skovhuset og alle andre oplevelser i kommunen via links, for det skal ikke være en erstatning for de andres hjemmesider. Men, det er altså både Farum Kulturhus og kulturen i Furesø på en og samme side - et samlet kulturområde i et klik, forklarer Berit Elmark, som har haft stor hjælp fra foreningerne i den proces.

Skal værne om hverdagskulturen

Berit Elmark glæder sig over den aktuelle debat om kulturhusenes fremtid i Danmark.

- I forhold til Farum Kulturhus, er det faktisk lidt "tilbage til fremtiden", for meget af det, der skrives om, og som man gerne vil hen til, er lige præcis det, der nu er at finde i Farum Kulturhus. Et hus, der ikke blot lever på grund af enkeltstående kulturoplevelser eller kunst, men som i høj grad også lever i kraft af de meget aktive brugere. Derfor er det så vigtigt, at vi værner om hverdagskulturen. For den lever i høj grad, og er det kit, der med til at binde os sammen, fortæller Berit Elmark, som fokuserer på, at brugerne skal føle sig velkomne.

- En ting er, at man købe billet til et foredrag eller en børneteaterforestilling, og komme den ene gang, og det er vigtigt, at man kan komme til et hus og opleve kunst og levende musik, men det er i lige så høj grad

vigtigt, at man også føler sig velkommen til at komme og lave gymnastik, deltage i fyraftenssang, finde fællesskab i en interesse forening, drikke en kop kaffe eller spise aftensmad og quizze sammen med sin nabo, siger Berit Elmark.